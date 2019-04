Parlamento Ue lancia un sito web sui risultati delle europee

BRUXELLES - Il Parlamento europeo lancia un sito web sui risultati delle elezioni europee. Disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Ue, il portale conterrà tutti i risultati delle elezioni europee. www.elezioni-europee.eu sarà aggiornato in tempo reale durante la notte elettorale del 26 maggio con i risultati complessivi delle elezioni europee, comprese le disaggregazioni nazionali, sulla base dei dati trasmessi dalle autorità nazionali. Il sito web contiene la composizione di tutti i parlamenti europei dal 1984, la ripartizione per partiti nazionali e gruppi politici dal 1979 e tutti i risultati a livello nazionale dal 2009. Il portale offre anche informazioni su alcune tendenze delle varie elezioni europee, ad esempio l'equilibrio tra i generi. Sul sito, gli utenti possono inoltre esplorare possibili coalizioni parlamentari con il calcolatore di maggioranza una volta che le prime proiezioni ufficiali saranno disponibili il 26 maggio.