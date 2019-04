Europee, Salvini-Le Pen: 'Manifestazione insieme'

ROMA - "Cordiale incontro", fa sapere il Viminale, a Parigi tra Matteo Salvini e Marine Le Pen. I due hanno parlato di situazione politica, scenari ed elezioni europee: i temi principali della campagna saranno lavoro, famiglia e tutela dell'ambiente. I leader stanno pensando a una manifestazione comune per chiudere la campagna elettorale "e annunciare l'inizio di una nuova Europa". Entrambi sono impegnati a stringere nuove alleanze internazionali per allargare la famiglia di chi vuole cambiare Bruxelles. "In ottima forma e pronti a vincere le elezioni europee il 26 maggio prossimo con Matteo Salvini". Lo scrive su Twitter la leader del Rassemblent National, Marine Le Pen, postando una foto con il ministro dell'Interno dopo il loro incontro di stamani a Parigi.