Politico.ue, Salvini e Gualtieri sul podio dei più influenti

BRUXELLES - E' Matteo Salvini, già eurodeputato, il politico che ha contato di più nell'ultima legislatura del Parlamento europeo, (2014-2019) che si concluderà a fine maggio con le Europee. A stilare la classifica dei 40 legislatori europei più influenti è Politico.eu, precisando che alcune delle personalità presenti nella lista, come il leader della Lega, hanno abbandonato lo scranno a Strasburgo per ricoprire incarichi politici nei loro Paesi. Salvini, scrive il sito, "ha trascorso quasi 10 anni come deputato al Parlamento europeo" e "Bruxelles è il luogo dove il ministro degli Interni italiano e vicepremier ha incubato il talento" della dialettica "comunicando in modo semplice e usando i social media che lo hanno spinto all'attuale posizione di leader di fatto dell'Italia". Medaglia d'argento invece all'eurodeputato britannico euroscettico Nigel Farage, "o lo ami o lo detesti", scrive Politico, mentre al terzo compare un altro italiano, Roberto Gualtieri (Pd), Presidente della commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo e membro del gruppo di coordinamento sulla Brexit dell'Eurocamera. L'altro italiano presente in classifica è Paolo De Castro (Pd), primo vice presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, al 32esimo posto.