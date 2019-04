Vaccini: 46% italiani teme effetti collaterali gravi

BRUXELLES, 26 APR - Quasi un italiano su due, il 46%, è convinto che i vaccini possano causare spesso gravi effetti collaterali, circa un terzo pensa che indeboliscano il sistema immunitario (32%) e che possano causare la malattia da cui proteggono (34%). E' quanto emerge dal primo Eurobarometro sull'atteggiamento degli europei sui vaccini, presentato dalla Commissione Ue. Ma l'Italia è in buona compagnia. Il 48% degli europei crede a effetti collaterali gravi e frequenti, percentuale che supera il 50% in ben sedici paesi Ue. Il sondaggio conferma la diffusione di una serie di 'falsi miti' sui vaccini. "Queste sono percezioni errate che bisogna affrontare - ha dichiarato ad Ansa il vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen - l'Europa è la regione nel mondo con il livello più basso di fiducia sulla sicurezza e efficacia dei vaccini e questo è un rischio per la salute pubblica".