Via alla prevendita per un posto "a tavola sotto le stelle"

Si è aperta ufficialmente ieri la prevendita dei biglietti per la «Cena dei Mille», in programma a Parma il prossimo 4 settembre. I circuiti di vendita sono quelli di VivaTicket.it e ParmaCityOfGastronomy.it e il costo è di 85 euro a persona, più diritti di prevendita. Per info, è attivo il numero verde: 800.977925

La «Cena dei Mille» si inserisce nel quadro del palinsesto di Settembre Gastronomico, promosso dal Comune di Parma e dalla Fondazione Parma UNESCO City of Gastronomy, sotto la regia di Parma Alimentare e “Parma io ci sto!” e con il supporto di Destinazione Emilia. Si tratta di un grande progetto corale, in collaborazione con Consorzi di Tutela e numerose e importanti aziende alimentari del territorio, con un programma estremamente ricco e variegato, che prevede Open Day alla scoperta di filiera produttive come quelle delle DOP Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma, della pasta e del pomodoro, talk show e incontri culturali alla scoperta di angoli segreti della città.

L’obiettivo è, da un lato, quello di valorizzare le eccellenze gastronomiche della Food Valley, facendo cultura su un saper fare che è un tratto distintivo del DNA parmense. Dall’altro, Settembre Gastronomico punta a rafforzare l’appeal del brand Parma come destinazione turistica foodie, all’interno di un’area di grande attrattività come l’Emilia. Come spiega l’Assessore al Turismo e al Progetto UNESCO Cristiano Casa, Martedì 4 settembre, il centro storico di Parma accoglierà una tavolata lunga ben 400 metri, trasformandosi in un suggestivo ristorante “fine dining” sotto le stelle, per un massimo di mille ospiti.