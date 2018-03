Cittadini e richiedenti asilo insieme per prendersi cura del territorio

Si è svolta questa mattina a Felino l’iniziativa promossa dal Comune e dall’Associazione Natura e Vita, «Puliamo in comune il nostro Comune». Una mattina dedicata ai lavori socialmente utili che ha coinvolto la cittadinanza locale e 20 richiedenti asilo in pulizie e raccolta dei rifiuti per le strade del territorio. A renderlo noto è un comunicato

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale Ulisse, Associazione Culturale Carnevale di Felino, Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Felino, Associazione Cacciatori di Felino, Iren Ambiente Territorio di Parma e Svoltare che accoglie 19 richiedenti asilo in una struttura situata nella frazione di San Michele Tiorre.