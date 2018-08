Asfaltature a Felino, Barbiano e San Michele Tiorre

Stanno per partire i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria delle strade di Felino. L’Ufficio tecnico comunale ha redatto un progetto di “Messa in sicurezza del territorio tramite la sistemazione e l’adeguamento dei tratti di pubblica viabilità comunale” che interesserà la rete viabilistica presente all’interno dell’intero territorio comunale: i lavori partiranno il 20 agosto da via Aldo Moro per poi spostarsi successivamente verso le aree collinari.

Lo dice un comunicato del Comune, che aggiunge:

“Le zone di intervento - spiega il sindaco Elisa Leoni - sono state individuate anche sulla base delle indicazioni fornite dai cittadini tramite le loro segnalazioni, dando la priorità, per quanto riguarda la rete viabilistica, ai tratti stradali maggiormente deteriorati a seguito delle azioni combinate del traffico veicolare, delle condizioni atmosferiche e dell’usura”.



“Ponendo particolare attenzione alla sicurezza della circolazione veicolare, il progetto è stato redatto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, con la finalità di conservare le infrastrutture stradali e di migliorare la fruibilità delle stesse” spiega Simona Damenti, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Felino. “Questo blocco di lavori – aggiunge la Damenti - si concentra sugli interventi più urgenti. Ogni anno si stabiliscono nuove priorità in modo da coprire progressivamente tutte le aree che necessitano manutenzione”.



I lavori interesseranno via Aldo Moro, via Ricò, via Monticello, via Boccette, via Bambozza, via Verdi, via Alighieri e via Case Belli per il rifacimento del manto stradale mentre in via Berlinguer , piazzale Coppi e piazzale Kennedy verranno ripristinati i marciapiedi.



Si incomincerà da via Aldo Moro lunedì 20 agosto. “I lavori avranno una durata indicativa di 5 giorni e verranno organizzati in modo da consentire sempre il transito dei veicoli con semafori alternati, precisa il Sindaco Elisa Leoni. L’Amministrazione Comunale sta informando tutti i residenti e le attività produttive relativamente alle modalità di svolgimento degli interventi” .