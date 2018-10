Da una foto la storia dei ragazzi durante lo sciopero agrario del 1908

Celebrato il 110° anniversario dello sciopero agrario del 1908, un grande movimento di lotta che durò quasi due anni coinvolgendo buona parte della popolazione parmense di allora, all’epoca quasi interamente contadina.

La sala civica Amoretti era gremita di persone arrivate per ascoltare il racconto finale della rassegna «I bambini dello sciopero agrario 1908», organizzata dal Comune di Felino in collaborazione con l'Anpi Provinciale e con l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani, e con il contributo di Cgil Parma.

Molta curiosità per una foto trovata in municipio con un gruppo di bambini felinesi in posa davanti alle bandiere della Camera del Lavoro di Pontedera. Due sono stati identificati come bambini di San Michele Tiorre, che vissero a Pontedera.

«La condivisione di questa fotografia coi felinesi di oggi - ha detto il sindaco Elisa Leoni - è un’occasione per ricordare sia un importante avvenimento storico, sia la solidarietà dimostrata dalle famiglie di Pontedera che accolsero i piccoli felinesi».

Durante la serata hanno parlato il segretario della Camera del Lavoro di Langhirano e Collecchio Raffaele Tagliani, il sindacalista Cgil Andrea Rizzi, il presidente Anppia Antifascisti) e storico Roberto Spocci e il professor Gino Reggiani, che su quegli avvenimenti ha scritto una tesi.

Dopo le domande e gli interventi del pubblico, il sindaco ha espresso l’intenzione di continuare il percorso di ricerca: «Dopo aver cercato chi partì, sarà interessante cercare chi li accolse e, pertanto, il racconto che deriva da quella fotografia non è finito».