Incendio sul tetto di un'abitazione: lungo intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore a Felino, fra ieri sera e la scorsa notte. Gli uomini del 115 sono intervenuti, con una squadra da Langhirano e l'autoscala da Parma, in strada Roma per un incendio su un tetto. L'intervento è iniziato attorno alle 20,30 ed è terminato poco prima delle 2.

I vigili del fuoco al lavoro: video