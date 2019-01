Malattia invasiva da meningococco in un pub a Felino. Chi ha frequentato il locale, cosa fare

Un uomo di Felino è risultato positivo al meningococco. Lavora al pub “Fox and the Goose” di Felino ed è attualmente ricoverato al Maggiore, le sue condizioni di salute sono stabili. L’Azienda USL, dopo la segnalazione dei medici del Maggiore, ha da subito messo in atto la procedura prevista in casi come questo: informare i contatti del paziente e iniziare, in caso di necessità, la profilassi antibiotica.

Considerata la professione svolta dall’uomo, l’Azienda USL invita coloro che hanno frequentato il pub nei giorni dal 24 al 29 dicembre scorso a recarsi negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Parma, in via Vasari o di Langhirano, alla Casa della Salute di via Roma, edificio C terzo piano, venerdì 4 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e sabato 5 gennaio, dalle 9 alle 12 solo negli ambulatori di Parma. I sanitari potranno così valutare l’opportunità di iniziare la profilassi antibiotica e fornire ogni utile informazione. Perché la terapia sia efficace è importante intervenire tempestivamente: per questo l’invito a presentarsi nei prossimi due giorni.

I sanitari dell’Ausl hanno già provveduto a prescrivere la terapia ai contatti più stretti, quindi ai familiari e conviventi dell’uomo.

Al momento si ritiene che queste azioni siano sufficienti per la tutela della salute pubblica.

Il meningococco

Si parla di malattia invasiva da meningococco quando nell’organismo è presente il batterio del meningococco che può provocare una serie di infezioni quali ad esempio meningiti, otiti, polmoniti, ecc. Il batterio si trasmette da persona a persona per via respiratoria, attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni nasali, che possono essere disperse con la tosse, con gli starnuti o mentre si parla. Affinché il contagio avvenga è, comunque, necessario essere a contatto stretto e prolungato con la persona infetta o trovarsi in ambienti molto affollati.