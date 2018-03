Si dimette l'assessore Fabio Bonatti. Gambarini (Forza Italia): "Massari sempre più solo"

A Fidenza si è dimesso l'assessore comunale alle Attività produttive Fabio Bonatti.



"È il terzo assessore che lascia Massari. Il sindaco, a un anno dalle elezioni, è sempre più solo". Il commento è di Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Fidenza. "È un dato politico importante perché vuol dire che il modo di gestire la cosa pubblica del sindaco non è più condiviso da nessuno - continua la Gambarini -. Ora dovrà probabilmente dare un contentino a qualche consigliere comunale incerto che premeva per ottenere quanto gli è stato promesso. Quello che preoccupa però è leggere che l'ex assessore Bonatti fa riferimento ad episodi che l'avrebbero portato alla decisione di dimettersi. La mente non può che tornare alle dimissioni di Alessia Gruzza, che aveva parlato di 'pressioni politiche e minacce'. Cosa è successo? Il sindaco deve dare spiegazioni e sgombrare il tavolo da ogni dubbio. La città vuole sapere cosa sta succedendo".