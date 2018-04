Addio a Aldo Magnani, custode della storia di Fidenza e della Via Francigena

Nella notte di Pasqua è morto Aldo Magnani, pilastro della comunità fidentina. Aveva 87 anni compiuti lo scorso 28 marzo. "Personaggio di spicco della città è stato il primo a parlare di via Francigena. Era cittadino benemerito di Fidenza", lo ricorda il sindaco Andrea Massari, con lui nella foto.

"Aldo ha dedicato gran parte della sua vita a Fidenza e alla storia di Fidenza nell’Europa dei popoli.

Una persona disponibile, mite e gentile che custodiva ma regalava a tutti con grande passione i segreti delle sue ricerche storiche su Borgo San Donnino, la via Francigena e i nostri tesori come la cattedrale antelamica. Si è spento nella Casa protetta di Fidenza. Lo voglio ricordare con questa foto di una visita che gli ho fatto e nella quale abbiamo appunto parlato di storia di Fidenza e del percorso di candidatura della via Francigena nel patrimonio dell’umanità. Voglio ricordare i suoi suggerimenti precisi e documentati ingentiliti da una profonda umanità. Fidenza perde oggi una persona preziosa.

Un abbraccio ai familiari in questo momento triste". Il rosario sarà recitato martedì alle 19 in San Paolo. Il funerale verrà celebrato mercoledì alle 10 sempre in San Paolo.