A scuola si va col Pedibus

A Fidenza torna il Pedibus, l'autobus “umano” che consente a una carovana di bambini di andare a scuola a piedi e di cui da tempo i genitori chiedevano la reintroduzione.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 66 del 3 aprile 2018 ha approvato le linee di indirizzo del progetto che è intenzione dell'Amministrazione attivare a partire dal prossimo anno scolastico (2018/2019) ed è rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie statali “Ongaro”, “De Amicis” e “Collodi” e la scuola primaria paritaria “Canossa”.

Per sperimentare il nuovo “pedibus”, una prima linea sarà attivata con destinazione “scuola primaria Ongaro”, a partire dal mese di maggio 2018 fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018.

PER PARTECIPARE CI SI DEVE ISCRIVERE AL SERVIZIO

Per poter procedere con la migliore organizzazione del servizio è stato predisposto un questionario per i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie di Fidenza, pubblicato sul sito internet del Comune (www.istanze.comune.fidenza.pr.it) con l'obiettivo di sondare le esigenze delle famiglie e strutturare di conseguenza il servizio. Allo stesso indirizzo web i genitori della scuola primaria Ongaro potranno comunicare l'adesione al servizio utilizzando l'apposita procedura. Martedì 24 aprile alle ore 18 presso Palazzo Porcellini, sala ex tribunale, primo piano si terrà un incontro di presentazione dell'iniziativa e di organizzazione del percorso che partirà da maggio.



A.A.A. CERCASI VOLONTARI

Il pedibus è un servizio che vive del mutuo supporto tra le famiglie. I bambini infatti saranno accompagnati nei percorsi da volontari – appositamente formati e assicurati – che metteranno a disposizione della comunità una parte del proprio tempo. Chi fosse interessato ad offrire la propria disponibilità può inviare una email a moronif@comune.fidenza.pr.it.

RISPETTATO UN OBIETTIVO DI MANDATO

“La reintroduzione del servizio di “Pedibus” - ha commentato il Sindaco di Fidenza Andrea Massari - era uno degli impegni di mandato presi dalla nostra amministrazione con i fidentini. Averlo rispettato è per me un motivo di profonda soddisfazione, e per questo ringrazio in particolare i consiglieri Marco Gallicani e Paola Serventi che, con convinzione, hanno lavorato per portare al traguardo questo risultato a cui tengo particolarmente in considerazione del fatto che stiamo parlando di un servizio che aiuta le famiglie e consente alle giovanissime generazioni di imparare a spostarsi all’interno del tragitto casa-scuola”.

“La reintroduzione questo importante servizio – ha aggiunto l'assessore alla Scuola Maria Pia Bariggi – completa un percorso avviato nei mesi scorsi con la partecipazione attiva delle scuole fidentine e delle famiglie. La fase 'zero' si è infatti già svolta nel mese di marzo con due primi viaggi sperimentali denominati “Walk to School” nell'ambito del progetto “Pro Muoviamo la salute”. L'ottimo successo di questa iniziativa ci ha fatto capire che eravamo sulla strada giusta e per questo oggi siamo pronti a lanciare il servizio”.