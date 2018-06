Ragazze scomparse, il sindaco Massari: "Comunità molto colpita, il Comune aderisce alla mobilitazione"

Il sindaco di Fidenza Andrea Massari esprime, attraverso una nota, l'apprensione della comunità fidentina per la scomparsa delle due 17enni a Fermo.

Dice il sindaco di Fidenza:

"La nostra Comunità oggi è stata profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini. Sono ore di grande apprensione e ovviamente Fidenza tutta spera che la vicenda si chiuda nel migliore dei modi. Ho chiamato il Comando della Compagnia Carabinieri Fidenza per avere informazioni e soprattutto per offrire tutto il supporto e la collaborazione del nostro Comune per ogni elemento che possa essere utile agli inquirenti e alla Prefettura di Fermo. L’Amministrazione Comunale di Fidenza e con lei tutta la Città è vicina alle famiglie di Gaia Maria e Gaia con l’auspicio che in questi durissimi momenti possano sentire tutto l’affetto della nostra Comunità. Il Comune ha aderito alla mobilitazione in corso anche online, condividendo sui suoi canali social con una targetizzazione di pubblico nella zona interessata dalle indagini l’appello diffuso dalle famiglie".