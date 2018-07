17enni scomparse: avrebbero con sé zainetto, abiti e denaro

Potrebbero essersi allontanate per passare un fine settimana in qualche luogo attraente per i giovani le due 17enni originarie di Fidenza scomparse da venerdì dal camping Mirage di Marina di Altidona (Fermo), dove erano in vacanza con la famiglia di una delle due. E' una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori della polizia, che coordinano le ricerche di Gaia Fiorentini e Gaia Maria Perasso. Le due ragazze, compagne di scuola e molto legate tra loro, avrebbero portato con loro uno zainetto con alcuni vestiti e un po' di denaro. La pista privilegiata resta quella dell’allontanamento volontario, le ricerche, oltre agli spunti che vengono dalle tante segnalazioni tramite social e canali tradizionali, sono dirette anche verso luoghi di aggregazione giovanile: bar, locali, fast food. Questa sera i genitori di Gaia Maria Perasso, assistiti all’avv. Cristina Perozzi della Croce Rossa Marche, lanceranno un appello in tv, dopo quello fatto oggi dai genitori di Gaia Fiorentini.