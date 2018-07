Incidente in A1 poco prima dell'uscita di Fidenza (direzione Bologna) a seguito di un ribaltamento di un'auto tra Fiorenzuola e Fidenza. Sul luogo dell'evento sono presenti due ambulanze ed elisoccorso sul posto. Traffico bloccato. Entrata consigliata verso Milano: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud, seguire le indicazioni per la SS9 via Emilia direzione Parma/Bologna, rientrare in autostrada a Fidenza.