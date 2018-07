Fidenza, 500mila euro per il Ballotta: arriva la pista indoor

Il progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Ballotta è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna con il massimo della cifra erogabile: 500mila euro. Non solo, Fidenza, con i suoi 77 punti, ha totalizzato il punteggio più alto a livello provinciale. La partecipazione al Bando Regionale, e il nutrito finanziamentoi, consentirà di realizzare per intero il progetto presentato il 23 febbraio scorso nella sala del Consiglio comunale di Fidenza. Il piano degli interventi, per un costo complessivo di 1,2 milioni di euro prevede di rifunzionalizzare e potenziare le strutture dedicate all’atletica del centro sportivo Ballotta, realizzare una pista di atletica indoor, cancellare le barriere architettoniche. A circa trent’anni di distanza dalla realizzazione di questo importante centro sportivo la pista di atletica e le aree dedicate ai salti e al lancio del giavellotto devono essere risistemate. Per questo motivo l'Amministrazione comunale ha deciso di intervenire non soltanto con un lavoro di riqualificazione puntuale dell'esistente, ma rilanciando con alcuni interventi di sviluppo e miglioria il cui obiettivo è rendere il Ballotta un impianto moderno e pienamente fruibile. L'intervento più appariscente sarà la realizzazione di un nuovo edificio, posto lungo il lato ovest della attuale circuito di atletica, al cui interno sarà posizionata una pista rettilinea da 80 metri di lunghezza per permettere attività di allenamento anche nei periodi più freddi. La pista avrà quattro corsie e due corselli laterali di ritorno ampi poco più di due metri ciascuno che portano la ampiezza dell’edificio a 9,20 m netti interni, mentre in lunghezza sono previsti, oltre ai 60 metri della pista, uno spazio alla partenza di ulteriori 4m ed uno terminale di circa 12 metri. In testata all’edificio sono stati ricavati alcuni locali per realizzare i servizi igienici (ciascuno dotato di doccia) per uomini, donne e disabili. Da sottolineare in fine il fatto che da un punto di vista energetico l'edificio sarà a consumo zero essendo alimentato da fonti rinnovabili. Il progetto di manutenzione straordinaria, invece, prevede la completa sistemazione/rinnovo del manto della pista di atletica, di quelle dedicate al salto in lungo, salto in alto e lancio del giavellotto, presenti nel “Ballotta”, attraverso opere finalizzate a un rinnovo generale delle strutture con l'obiettivo di essere rigorosamente in regola con gli standard di accreditamento e omologazione della Fidal. Inoltre le piazzole danneggiate per il lancio del peso verranno demolite e ne verranno realizzate due nuove, la prima posta presso la zona lancio del giavellotto, la seconda vicino alla piazzola del lancio del disco, da utilizzare soprattutto per gli allenamenti. Per rendere interamente fruibile la struttura sportiva anche per gli atleti diversamente abili, sono previsti, oltre alle attività di ripristino, il completamento o costruzione ex novo dei manti di finitura dei diversi percorsi di accesso alle strutture per l’atletica, già a partire dai punti di ingresso del Centro Sportivo. Tra gli interventi si segnalano in particolare: la realizzazione di un ulteriore cancello pedonale in zona ingresso da via Martiri di Cefalonia di adeguata ampiezza (maggiore di 90cm) in modo da permettere il passaggio agevole da parte di carrozzine; la sistemazione dell’attuale percorso di accesso alle piste (posto a nord dell’anello) sostituendo alla ghiaia uno strato in conglomerato bituminoso; l'estensione della pavimentazione in conglomerato bituminoso presso il piccolo fabbricato spogliatoi e, a seguire, lungo il lato ovest a fianco della pista coperta, in modo tale da creare agevoli e ampie superfici di transito per utenti ed ospiti. "Il progetto – spiega il Sindaco di Fidenza Andrea Massari - ha un costo complessivo di 1,2 milioni di euro: il Comune di Fidenza è pronto ad investire 700mila euro, mentre la Regione finanzierà i restanti 500mila euro. Si tratta di un risultato per nulla scontato, che ci rende orgogliosi e per il quale a fare la differenza è stata lo bontà del progetto che abbiamo presentato. Da domani quindi si lavorerà per dotare la nostra Comunità di un impianto di atletica moderno e completamente riqualificato”. Per l'assessore allo Sport Davide Malvisi “Quello che abbiamo presentato è un investimento sull'atletica fidentina e sulla nostra città che non ha precedenti negli ultimi anni. Entro la fine dell'anno avvieremo la fase di progettazione esecutiva e nel corso del 2019 porteremo a conclusione la riqualificazione a 360 gradi del Ballotta, con interventi significativi sulla pista di atletica, sulle aree dedicate ai salti, ai pesi e al giavellotto, per poi arrivare a dotare l'impianto di una nuova struttura coperta per l'atletica indoor in modo da consentire gli allenamenti anche nei mesi invernali”. Soddisfazione è stata espressa anche dal coach Maurizio Pratizzoli che ha spiegato: “Questa notizia mi rende particolarmente felice e corona un sogno mio e dell’amico Gian Carlo Chittolini, motivo per cui ringrazio l'amministrazione per aver sostenuto il progetto. Questo impianto sarà la “Casa dell’Atletica” e soddisferà le esigenze sportive delle Società e della comunità. Senza dimenticare i nostri campioni che durante il periodo invernale potranno proseguire in modo ottimale la preparazione. Infine il mio pensiero va al Trofeo Pratizzoli che ospita ben 17 regioni e che presto si presenterà con impianti performanti e all'avanguardia”.