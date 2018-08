Il trattore si ribalta: muore un uomo a Pieve Cusignano

Un infortunio mortale è avvenuto attorno alle 19,30 di ieri a Pieve Cusignano (Fidenza).



Un uomo stava lavorando con un trattorino nelle campagne di Pieve Cusignano quando, per cause in via di accertamento, il mezzo si è ribaltato. Sono intervenuti ambulanza e automedica, vigili del fuoco e carabinieri.

Foto d'archivio