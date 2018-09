Vandalismo: distrutto il lunotto di una Lancia Y

Un’altra auto presa di mira da ignoti: questa volta è toccato a una Lancia Y, di proprietà di una fidentina,che era parcheggiata in uno spazio adiacente una proprietà privata, in via Emanuelli all’angolo con viale Caduti di Cefalonia. Nella tarda mattinata di ieri la proprietaria, quando ha fatto per prenderla, ha scoperto che era stato infranto il vetro posteriore. Non c’erano nei pressi attrezzi o grossi sassi. Probabilmente i vandali hanno agito o nella notte o nella prima mattinata, ma nessuno si è accorto di nulla. «Per noi – ha spiegato la proprietaria – si è trattato di un puro atto vandalico. Solo nella mattinata abbiamo scoperto questa sgradita sorpresa. A differenza di altri colpi messi a segno alcuni giorni fa, dalla nostra auto non sono stati asportati pezzi, ma solo spaccato il vetro posteriore. Comunque un bel danno».