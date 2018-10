Torna Mangiamusica al Teatro Magnani

Ritorna Mangiamusica, format identitario e culturale creato dal giornalista Gianluigi Negri, dopo Mangia come scrivi e dopo lo straordinario successo della quinta edizione di Mangiacinema (qui tutte le foto). Le storie della musica e del gusto approderanno sul palcoscenico del Teatro Magnani di Fidenza (Parma) grazie all'originale rassegna, a ingresso libero, la cui terza edizione si aprirà sabato 20 ottobre. Cantautori e musicisti saranno "abbinati" ai migliori prodotti del Made in Borgo in degustazione gratuita: a Fidenza (conosciuta anche come Borgo San Donnino) arriveranno nomi come Claudio Simonetti, Vincenzo Zitello & The Magic Door, Enzo Iacchetti (con l'amico Alberto Patrucco a fare da "smoderatore d'eccezione), Davide Van De Sfroos.

Gusta il programma e scopri le golosità del Made in Borgo

GLI APPUNTAMENTI

Sabato 20 Ottobre - Claudio Simonetti



Venerdì 26 Ottobre - Vincenzo Zitello & The Magic Door (il nuovo progetto di Zitello, Giada Colagrande e Arthuan Rebis)



Sabato 3 Novembre - Enzo Iacchetti (con l'amico Alberto Patrucco come "smoderatore" d'eccezione)



Sabato 10 Novembre - Davide Van De Sfroos



Tutte le serate si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza, sono a ingresso libero ed iniziano alle 21.



IL FORMAT: NOTE POP, CIBO ROCK

"Cibo e letteratura, in Italia, sono legati al nome di Parma (e di Cantù) grazie a Mangia come scrivi dal 2006. Cibo e cinema al nome di Salsomaggiore dal 2014 grazie a Mangiacinema. Dal 2016, con Mangiamusica - Note pop, Cibo rock, abbiamo legato il nome di Fidenza al binomio cibo e musica - afferma il direttore artistico Gianluigi Negri - per raccontare la nostra identità e assaporare le grandi storie della musica". L'originale format (che nella prima edizione ha ospitato Niccolò Agliardi, Piero Cassano e Fabio Perversi dei Matia Bazar con Piero Marras, Flavio Oreglio & Alberto Patrucco, Neri Marcorè, e lo scorso anno ha avuto come protagonisti Francesco Baccini, Alberto Patrucco e Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi & Friends nello spettacolo sugli Stones "Altamont", Le Sorelle Marinetti) permetterà al pubblico di andare alla scoperta di prodotti premiati per la loro qualità e di gustare i racconti musicali di grandi interpreti che si esibiranno nel teatro fidentino.

I PARTNER

Mangiamusica è un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Fidenza e dal suo sindaco Andrea Massari, organizzato dall'associazione culturale Mangia come scrivi, con il supporto di Gas Sales, Terme Baistrocchi, Vittoria Assicurazioni, Ze.Ba., Gaibazzi Costruzioni.

L’illustrazione di Mangiamusica è firmata da Victor Cavazzoni.

