Due anni di reclusione e 600 euro di multa: è questa la condanna comminata questa mattina in tribunale al termine di un processo per direttissima a un 42enne di Casalmaggiore. L’uomo era stato pizzicato in flagranza mercoledì sera dai carabinieri mentre rubava alcune batterie per carrelli elevatori, per un valore di circa 7mila euro, da una ditta di via Cardano a Fidenza. L’uomo, pluripregiudicato e recidivo, rimarrà in carcere.