Contromano in autostrada a Bastelli: paura all'alba in A1

Per fortuna nessuno si è fatto del male. Ma, in casi come questo, la paura è sempre tanta. Un ultrasettantenne che si era fermato all'area di parcheggio a Bastelli e diretto a Milano ha imboccato l'A1 contromano. E' successo alle 5 di mattina, domenica. Ad avvisare la polizia gli altri automobilisti. Le due pattuglie intervenute sono riuscite ad intercettarlo e a fermarlo. L'auto è stata posta sotto fermo amministrativo e all'uomo revocata la patente. Nei prossimi giorni gli arriverà anche una multa salata.