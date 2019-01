Andrea Scarabelli scende in campo e si candida a sindaco di Fidenza alle prossime elezioni amministrative di giugno. E' il secondo candidato ufficiale dopo Daniele Aiello nei giorni scorso. Scarabelli, 41 anni, è un candidato "civico", infatti al momento nessuna forza politica ha ufficializzato il proprio appoggio. Anche se pare probabile possa essere sostenuto dalle forze del centrodestra: «Non cerco di fare carriera politica, mi sento già realizzato per quello che sono. Cerco solo di mettermi al servizio della città, per il bene di tutti i miei concittadini".