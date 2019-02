Violenta rissa fra ubriachi: chiuso per 15 giorni il Best Kebap House

A seguito di una violenta lite fra alcuni clienti ubriachi, avvenuta domenica 3 febbraio davanti al Best Kebap House di Fidenza, il questore ha emesso un provvedimento amministrativo con cui viene sospesa per la durata di 15 giorni l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al titolare del pubblico esercizio.

In via Cavour erano intervenuti i carabinieri, che hanno scoperto il coinvolgimento anche di alcuni pregiudicati, alcuni dei quali con gravi precedenti polizia in materia di armi, contro la persona e il patrimonio. Nel corso della violenta lite, uno degli uomini che si era dapprima allontanato dal locale è ritornato subito dopo munito di una spranga di ferro.

Il locale, nel tempo, è stato teatro di un altro episodio del genere: nell'ottobre 2017, a seguito di una rissa aggravata, i militari dell’Arma avevano arrestato tre clienti, tutti pregiudicati per reati vari.

Subito dopo la lite di domenica, il Comune aveva emesso un provvedimento di restrizioni sugli orari e sull'attività del pubblico esercizio. Ora è arrivata la decisione del questore.