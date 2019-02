Dalla musica classica all'hard rock, utilizzano più di 20 strumenti musicali ("dall'ukulele al flauto nasale"): ironia e imitazioni in musica. SonoMasa, Alessandro Basini e Andrea Dalla Giovanna. Domani il poliedrico gruppo fidentino sarà tra i protagonisti della settima puntata di "Italia's got talent" programma televisivo con, come giudici, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Mara Maionchi, Claudio Bisio e Frank Matano. Conduttrice Lodovica Comello. Appuntamento domani (Venerdì) sera alle 21.15 su Sky 1 o Tv8.