In arrivo i dissuasori di velocità a Fontanellato

Si sono astenuti sul voto al bilancio di previsione 2018-2020 i quattro consiglieri di opposizione di Fontanellato, documento spiegato nelle sue linee generali dall’assessore Flaminia Tortelli e illustrato dall’intera giunta nella specifica delle scelte dei diversi settori durante la recente seduta di consiglio comunale.

Tra le spese più rilevanti nel 2018, a fronte di entrate previste per oltre 11 milioni di euro, sono stati evidenziati i due milioni e mezzo per il funzionamento della macchina comunale; un milione e 200mila euro allocati nel settore sociale; i 480mila euro di manutenzione straordinaria della Rocca, a cui si aggiungono altri 170mila euro per manutenzioni straordinarie del patrimonio; 330mila euro per il sistema integrato di sicurezza urbana; 580mila euro destinati al supporto delle attività delle scuole, su cui già negli anni passati sono stati investite importanti risorse; quasi 400mila euro nel settore cultura, che comprende oltre alle attività speciali in programma durante l’anno anche la gestione di museo e biblioteca; 660mila euro la spesa per il settore dello sport e tempo libero, concentrata per la maggior parte nella riqualificazione del campo di via Santi; mentre per il settore turismo sono stanziati 102mila euro. Sul fronte sicurezza, uno dei più sentiti dalla popolazione, il vicesindaco Mattia Rivara ha annunciato l’imminente installazione delle nuove telecamere nelle aree individuate a fine 2017, l’acquisto di nuovi dispositivi per il controllo degli accessi al quartiere artigianale e il posizionamento dei «VeloOk» per ridurre la velocità nei punti più sensibili del territorio. Tanti interventi anche nel settore lavori pubblici con il potenziamento dell’illuminazione nelle frazioni, la riqualificazione dei marciapiedi, interventi sugli impianti sportivi e un nuovo intervento sulle strade con il rifacimento di via Battisti, via Pozzi e via Vaccari. Confermati i servizi nel settore sociale, illustrati da Laura Biloni, con un aumento precauzionale delle risorse destinate agli interventi socio-assistenziali e di sostegno alle disabilità. Deluso per il mancato inserimento nel bilancio di risorse destinate al restauro del monumento ai caduti di piazzale Vittorio Veneto il consigliere Benito Allegri, che da tempo segnala lo stato di degrado della parte in bronzo, da cui è arrivato anche l’invito ad intervenire con urgenza sulla recinzione di parco Zanella per evitare intrusioni e vandalismi. «Questo è un Comune che, come tanti, ha sofferto le strette del patto di stabilità e paghiamo questa difficoltà nel dover “recuperare” sulle manutenzioni – ha concluso il sindaco Francesco Trivelloni -. Potevamo ridurre le tasse, perchè l’estinzione dei mutui ci ha dato un po’ di liquidità, è stata una scelta che abbiamo ritenuto non opportuna: togliere qualche euro ad ogni famiglia non cambia la vita ma mettendo insieme l’intera cifra possiamo cercare di colmare le mancanze passate sulle manutenzioni. Il fatto che il 28% del bilancio sia destinato ad investimenti, senza conteggiare i contributi che riceveremo da altri enti, ci sembra un risultato importante. A noi spetta fare in modo che siano davvero investimenti e non semplici abbellimenti».