Formula 1: Gran Premio d'Australia verso un pubblico record

Mai così tanti spettatori al Gran Premio di Australia di Formula 1 da dieci anni a questa parte.Domenica prossima dall'Albert Park di Melbourne prenderà il via il campionato 2018 di Formula 1 che, dati alla mano, per il pubblico locale sarà il più interessante del decennio.Lo ha rilevato Andrew Westacott, amministratore delegato dell'evento che ha spiegato a 'Speedcafe.com' che le prevendite hanno fatto il botto: "Penso che questa potrà essere una delle più grandi edizioni degli ultimi dieci anni, non abbiamo mai venduto così tanti biglietti in questo periodo. I motivi sono legati a molte ragioni, la guerra più aperta tra Ferrari e Mercedes, la buona prestazione di Daniel Ricciardo e della Red Bull nei test e anche il fatto che le previsioni meteo sono buone".Nel 2017 gli spettatori registrati erano stati 296.600, con un +9% rispetto al 2016. Quest'anno dovrebbe essere agevolmente sfondato il muro delle 300.000 presenze. Resta al momento irraggiungibile il record del 1996, prima edizione del Gran Premio di Australia a Melbourne al posto di Adelaide: all'epoca gli spettatori furono 401.000.