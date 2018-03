F1, Vettel: "Voglio vincere con la Ferrari"

Terminati i test, accantonate le polemiche legate a Liberty Media, si parte con la nuova stagione di F1. Primo appuntamento in Australia, dove è andata in scena la conferenza stampa dei piloti. Carico Vettel, pilota Ferrari: "L’obiettivo è vincere con la Ferrari, bisogna fare più punti possibile in ogni pista".Presente anche Ricciardo, pilota Red Bull, e Hamilton, Campione del Mondo in carica: "Non sarei sorpreso di vedere la Red Bull competitiva", le parole dell'inglese che è pronto a fare la differenza: "Credo sia un privilegio poter correre per la Mercedes e, in generale, in Formula 1. E’ fantastico duellare con i migliori piloti dell’epoca. Se vuoi essere il migliore, devi battere i migliori".