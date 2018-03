Ricciardo ottimista ma realista

Daniel Ricciardo è ottimista ma realista. "Non so quale sia il gap da colmare ma so che la Mercedes è ancora favorita. Siamo migliorati quest'anno, abbiamo qualcosa in più, la macchina va bene e non siamo lontani dal trovare le soluzioni più efficaci" sostiene il pilota della Red Bull.



"Sarei un uomo felice se il team e io riuscissimo a lottare fino alla fine per il titolo, vedremo quello che succederà, ma ribadisco che siamo migliorati. Il mio futuro? Non è questo il momento di parlarne" chiosa l’australiano, in scadenza di contratto con la scuderia del magnate austriaco Dietrich Mateschitz.