Australia, prime libere: domina sempre Hamilton

Dopo aver spadroneggiato nel corso delle prime libere, Hamilton ha dominato anche la seconda sessione di libere al GP d'Australia. Miglior tempo per il Campione del Mondo in carica che ha fermato il cronometro sull'1'23"931.



Alle sue spalle uno scatenato Verstappen (1'24"058). Terzo tempo per Bottas, compagno di scuderia di Hamilton. Poi le Ferrari rispettivamente di Raikkonen e Vettel. Tanti i test fatti dalla Rossa. Da notare, sul finire delle prove, un problema al motore per Stroll su Williams.