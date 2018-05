Gp di Spagna, Bottas il più veloce nelle prime libere, Vettel 3°

Le Mercedes vanno forte, la Ferrari di Vettel è appena dietro. E’ del finlandese Valtteri Bottas il miglior tempo della prima sessione di libere del Gp di Spagna, sul circuito di Montmelò. Bottas ha chiuso la mattinata in 18.148, precedendo il compagno di scuderia e campione in carica Lewis Hamilton (1.18.997) e la Ferrari di Sebastian Vettel (1.19.096).

Le incognite della mattinata sono state il degrado delle gomme supersoft e il vento. Daniel Ricciardo su Red Bull è finito fuori pista alla curva 3, mentre il suo compagno di scuderia ha fatto registrare il quarto tempo, davanti al ferrarista Kimi Raikkonen, quinto. Ritorno in pista per Robert Kubica, nel primo dei tre appuntamenti in cui sostituisce al volante della Williams Sergey Sorotkin; per il polacco penultimo tempo.