Mercedes, Ferrari e... l'autoscontro

Come si dice in questi casi? Prevenire è meglio che curare. E dopo l'ennesimo incidente al via fra una Ferrari e una Mercedes, qualcuno comincia a vedere del torbido. O perlomeno una certa frequenza sospetta nei botti che coinvolgono i piloti della rossa e della freccia d'argento. Dopo la gara James Allison, DT Mercedes ed ex Ferrari, non ha avuto dubbi nel dare "dell'incompetente a chi combina certe cose" subendo la replica stizzita di Maurizio Arrivabene: "Se ha fatto una battuta è un conto, ma visto che a Maranello quattro lire le ha prese conosce bene il nostro modo di lavorare, per cui rispedisco al mittente...".

Toto Wolff ha poi gettato acqua sul fuoco dicendo che era una battuta ma..."E' seccante che troppo spesso siamo coinvolti in incidenti che rovinano la corsa dei nostri piloti e della nostra squadra, purtroppo sono cose che accadono in corsa". Al che Arrivabene ha replicato: "Dovrebbero prendersela con Hamilton che ha sbagliato la partenza mentre Kimi era dentro in curva e non ha colpe".

In ogni caso le scintille ai box sono il preludio di una battaglia ancora più forte. Perché se è vero che negli incontri di pugilato in pista Ferrari batte Mercedes nelle ultime corse per due a zero, è anche vero che le sanzioni applicate non sono state omogenee: a Vettel in Francia su Bottas 5 secondi, a Raikkonen in Inghilterra su Hamilton 10. Forse sarebbe il caso di avere un metro unico di giudizio, anche se fra i commissari circola una giustificazione: "Vettel era in attacco a Bottas ed è finito sullo sporco in Francia, Raikkonen era invece entrato deciso su Hamilton non avendo lo stesso spazio che aveva Vettel al Ricard. Quindi due incidenti simili ma dalla dinamica diversa. Ecco perché due sanzioni differenti".

Fonte anonima perché non sono autorizzati a parlare, ma che spiega il perché (anche se non tutti ne saranno convinti). Di sicuro da parte Mercedes adesso c'è il dubbio che pur di togliersi di mezzo la rossa possa ricorrere agli autoscontro. E se non è così il fatto di dire a mezza voce, ritrattando poi, serve per creare pressione ai commissari sportivi e lanciare un messaggio alla Ferrari. Come dire, rossa avvisata...