Gran Premio d’Italia: ecco il poster ufficiale

È stato presentato questa mattina a Roma, nella sede dell’Automobile Club d’Italia, il poster ufficiale del Gran Premio Heineken d’Italia 2018 di Formula 1, che si terrà al Monza Eni Circuit da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre 2018.

Angelo Sticchi Damiani - Presidente dell’Automobile Club d’Italia - e Giuseppe Redaelli - Presidente di Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA - hanno svelato il progetto grafico che rappresenterà la tappa italiana del Campionato del Mondo di Formula 1.

Il manifesto, creato dallo studio Drudi Performance di Riccione, è il risultato della perfetta combinazione tra moderna tecnologia e abilità manuale, e si ispira a quel binomio elettronica-fattore umano che permette alle moderne monoposto di correre in pista.

L’Autodromo, come da tradizione, si sta preparando per ospitare centinaia di migliaia di appassionati dal 31 agosto al 2 settembre, con l’auspicio di replicare il grande successo di pubblico registrato nel 2017 con 185mila presenze in tre giorni».

_____________________

Programma provvisorio

FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2018

da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre 2018

Prove libere 1 – venerdì 11:00 – 12:30

Prove libere 2 – venerdì 15:00 – 16:30

Prove libere 3 – sabato 12:00 – 13:00

Qualifiche – sabato 15:00 – 16:00

Gara – domenica 15:10 – 17:10