Sorriso Vettel: Hamilton staccato di mezzo secondo

Sebastian Vettel sorride dopo le terze prove libere del Gran Premio d'Ungheria. Il tedesco della Ferrari ha infatti strappato il primo tempo davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas, fissando anche il nuovo record sul giro dell'autodromo magiaro.



Il pilota di Maranello ha fermato il cronometro sul tempo di 1.16:170, precedendo il finlandese delle Frecce d'Argento di 59 millesimi di secondo. Lo stesso pilota ha anche tremato nel finale di sessione, baciando il muro fuori dalla pista dopo un testacoda. Nessuna conseguenza per la sua vettura.



Terzo Kimi Raikkonen a +0.203, ma a fare sensazione è Lewis Hamilton, non tanto per il quarto tempo in classifica, ma per il distacco subito: +0.579. L'anglo-caraibico è parso tutt'altro che a proprio agio con le gomme a mescola ultrasoft, e mezzo secondo rimediato su un circuito della lunghezza di un minuto e 16 secondi non è certo un buon segnale per lui.



Quinta e sesta le due Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, ancora ottima prova per Charles Leclerc su Alfa Romeo Sauber: il monegasco ha chiuso al 13esimo posto, precedendo anche la McLaren di Fernando Alonso.