Hamilton davanti, le Ferrari inseguono

Bene la Ferrari di Sebastian Vettel al mattino, meglio la Mercedes di Lewis Hamilton al pomeriggio, quando il leader del mondiale di F1 ha provato l’assetto da qualifica. Sul circuito russo di Sochi i team protagonisti della stagione si sono spartiti le prime due sessioni delle libere, con il tedesco che ha chiuso il suo giro più veloce in 1'34"488, precedendo di 50 millesimi Max Verstappen con la Red Bull e di poco più di tre decimi il leader del mondiale, con gomme dure. Sotto il muro dell’1'45» è scesa anche la Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto tempo per Daniel Ricciardo (Red Bull) e settimo per Kimi Raikkonen (1'35"696) con l’altra Rossa.



Hamilton ha replicato dopo pranzo (con gomme hypersoft) in 1'33"385 (a pochi decimi dalla pole 2017), davanti a Bottas (staccato di 199 millesimi). Sempre costanti e veloci le Red Bull con Verstappen (+0.442) e Ricciardo (+0.459), terzo e quarto. Domenica, però, partiranno dal fondo della griglia a causa della penalità inflittagli per aver sostituito la power unit. Quinta e sesta le Ferrari di Vettel (+0.543) e Raikkonen (+1"003).

Le Ferrari hanno incassato distacchi importanti nella seconda parte della giornata. Tanto da far sospettare che, soprattutto con Vettel (in testacoda alla curva 13 durante il long run), si siano un pò nascoste, non sfruttando a fondo la potenza del motore.

Raikkonen si è dedicato molto a raccogliere dati con la gomma morbida, mentre il suo compagno di scuderia ha lavorato prevalentemente sulle ultrasoft e le hypersoft. Capire come le gomme si degradano è una parte fondamentale della strategia a Sochi, una pista che in genere usura poco gli pneumatici e spesso consente alle squadre di spremere più giri del consueto.

Le parole di Vettel nell’immediato dopo prove non lasciano comunque immaginare una qualifica semplice per le Rosse: «Avremo tanto lavoro da fare stanotte, non è stata un’ottima giornata, soprattutto per le gomme. E’ stata dura sul giro secco. Anche con la benzina abbiamo trovato difficoltà» ha aggiunto, lamentando fastidiose vibrazioni. Ma è solo venerdì, quindi bisogna pensare positivo: «Vogliamo la prima fila in qualifica con entrambe le macchine. Non so se è possibile, ma ci proviamo. La migliore posizione per partire è ovviamente la pole. Dobbiamo trovare qualcosa per la gara, però resto ottimista».