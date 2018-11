Hamilton vince anche in Brasile. Raikkonen 3°, alla Mercedes il titolo costruttori

In un Gp del Brasile ricco di emozioni il campione del mondo Lewis Hamilton si regala un'altra vittoria e permette alla Mercedes di conquistare anche il titolo costruttori, il quinto consecutivo. Seconda la Red Bull di Max Verstappen, che quando era in testa si è toccato con il doppiato Ocon (Force India) che incredibilmente non ha alzato il piede. Il britannico ha approfittato del testacoda della Red Bull per riprendersi la testa della corsa e conservarla nonostante le gomme fossero in crisi. Sul podio la Ferrari con Kimi Raikkonen, molto più brillante del compagno di squadra Vettel (solo sesto) che ha preceduto di un soffio l'altra Red Bull di Ricciardo, partito undicesimo.

A punti sono andati anche Charles Leclerc, ottimo settimo con la Sauber Ferrari, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, rispettivamente ottavo e nono con le Haas motorizzate Ferrari, e Sergio Perez decimo con la Force India.