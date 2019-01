Alonso c'ha preso gusto: trionfo anche a Daytona

Se l’obiettivo di Fernando Alonso, dopo aver scelto di dire addio al mondo della Formula 1, era quello di conquistare la Tripla Corona, ovvero diventare il secondo pilota della storia dopo Graham Hill in grado di vincere 24 Ore di Le Mans, 24 Ore di Indianapolis e Gp di Monaco di Formula 1, le premesse sono più che buone.Il pilota asturiano ha infatti conquistato la gara che segna l'inizio della stagione dei motori negli Stati Uniti, la 24 ore di Daytona, mettendo in bacheca la seconda gara di durata della carriera, dopo la 24 ore di Le Mans della scorsa stagione con la Toyota.Alonso si è dimostrato più forte della pioggia alla guida della sua Cadillac Wayne Taylor in equipaggio con Kamui Kobayashi, Jordan Taylor e Renger van Der Zande. Dopo due sospensioni la corsa è stata alla fine interrotta definitivamente a 10 minuti dalla conclusione, congelando le posizioni di classifica. Trendaduesimo posto, nono di classe, per Alex Zanardi al volante della Bmw M8 GT3.