Sebastian Vettel studia la nuova Ferrari

Se la Mercedes arranca, o forse gioca a nascondersi, in casa Ferrari le prime risposte dei test invernali sono positive.Il primo giorno della seconda settimana ha visto Sebastian Vettel chiudere al quarto posto, ma soprattutto raccogliere indicazioni molto positive: “Abbiamo avuto un pomeriggio impegnativo, ma è stato positivo recuperare alcuni dei giri persi questa mattina. Stiamo ancora cercando di capire la vettura e stiamo provando alcuni set-up diversi'' le parole del tedesco al termine della giornata al Montmelò.Non preoccupa neppure il problema all'impianto di raffreddamento accusato in mattinata da Charles Leclerc: "Oggi - ha detto il pilota monegasco - abbiamo potuto fare meno giri di quanto programmato, ma sono sicuro che recupereremo il lavoro non completato nei prossimi giorni. Le condizioni della pista oggi erano leggermente diverse rispetto al primo test quindi ci è voluto un po' per adattarsi".