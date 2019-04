Raikkonen: "Quando non avrà più motivazioni, farò altro"

Tradizionale conferenza stampa del giovedì per Raikkonen che ha fatto il punto della situazione dopo l'ottimo avvio alla guida dell'Alfa Romeo Racing: "Sicuramente è stato fatto un buon lavoro sulla macchina in inverno. C’è ancora tanto da migliorare. In generale devo dire che la macchina è abbastanza semplice da comprendere".Iceman parla anche del futuro e di come sia cambiato il suo approccio alla F1: "Non ho ingredienti particolari per prepararmi. Più che un lavoro, è diventato un hobby. Quando sentirò di non essere più motivato, farò altro".