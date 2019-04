Gp Cina, Vettel al comando nelle prime libere

La prima sessione di prove libere, sul circuito di Shanghai (Gp della Cina), sorridono a Vettel. Il ferrarista fa registrare il miglior tempo (1'33"911). Alle sue spalle, staccato di circa due decimi, Hamilton su Mercedes.



Buona prova anche per il giovane Leclerc, terzo in graduatoria, davanti a Verstappen su Red Bull. Problemi per Giovinazzi. Il pilota italiano dell'Alfa Romeo è stato costretto a guardare buona parte della sessione dai box per delle noie tecniche sulla sua auto.