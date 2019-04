Gp Cina, Bottas il più veloce nelle seconde libere

E' di Bottas il miglior tempo nelle seconde libere a Shanghai, sede del Gp della Cina. Il finlandese ha fatto registrare la performance migliore (1'33"330). Alle sue spalle Vettel, in ritardo di 27 millesimi ma apparso in buona forma (il migliore nelle prime libere).



Guai tecnici per la monoposto di Leclerc che è stato costretto ad interrompere, prima del tempo, la sessione di prove libere. Dal box Ferrari sono fiduciosi che sia un problema di poca entità. Hamilton non brilla e si accontenta del quarto tempo.