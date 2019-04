Incidente a Kubica, qualifiche sospese. Poi si schianta anche Leclerc - Video

Un incidente alla Williams di Robert Kubica alla strettoia del Castello sul circuito di Baku ha costretto i commissari a interrompere le qualifiche del Gp dell’Azerbaigian di Formula 1. In prossimità della fine della Q1, il polacco ha perso il controllo della sua monoposto che dopo aver toccato le barriere a sinistra si è schiantata sul muro opposto, Illeso il pilota, ma gravi danni alla vettura, in un fine settimana davvero storto per la scuderia inglese dopo l'incontro ravvicinato col tombino capitato ieri a George Russell. Il video è già fra i più visti su youtube così come quello di Leclerc: pochi minuti dopo stessa sorte per il giovane ferrarista