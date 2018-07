Brutto spavento per un giovane fornovese che per cause in via d'accertamento, oggi, si è ribaltato con il trattore nelle prime ore del pomeriggio in un campo lungo la fondovalle. Fortunatamente ha riportato solo qualche ferita superficiale. Sul posto sono intervenuti l'automedica e l'ambulanza di Fornovo, allertati dallo stesso ragazzo. Trasferito al Maggiore di Parma è stato dimesso ore dopo. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Fornovo.