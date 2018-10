Incidente a Respiccio: auto fuori strada, soccorritori al lavoro. Operaio schiacciato da muletto a Citerna

Un operaio che lavorava in un cantiere a Citerna di Fornovo è rimasto schiacciato da un muletto, per cause in via di accertamento. Sul posto l'elicottero e un'ambulanza del 118. L'operaio è stato portato all'ospedale in ambulanza, con ferite di media gravità.

Un'altra emergenza è scattata nel Fornovese poco prima delle 18. In località Respiccio è avvenuto un incidente stradale: un'auto è finita fuori strada, sono due le persone coinvolte. I soccorritori sono al lavoro: intervengono diversi mezzi del 118 e l'elicottero di Pavullo.