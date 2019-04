Posata la prima pietra della Casa della salute

Con la cerimonia di posa della prima pietra di un nuovo edificio, partono

ufficialmente i lavori per la trasformazione del polo sanitario di Fornovo

Taro in Casa della Salute.

Il complesso sanitario di Via Solferino, dove sono già presenti servizi e attività

dell’Ausl distribuiti in tre edifici, si arricchirà così di un quarto edificio per

garantire una maggiore integrazione tra i Servizi presenti e tra gli stessi

professionisti. E’ quanto prevede il modello organizzativo delle Case della

Salute, per assicurare grazie all’integrazione una migliore qualità

dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in collaborazione con i Servizi sociali.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova palazzina di tre piani con una

superficie di oltre 500 metri quadrati, che sarà direttamente collegata al

poliambulatorio ed alla radiologia. Nella nuova struttura troveranno spazio

undici ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di

famiglia, oltre ai professionisti della Pediatria di comunità, un

ambulatorio infermieristico e le relative sale d’attesa, più altri locali di

servizio.