Aperta la "Open call" di Fotografia Europea 2019 su “Legami. intimità, relazioni, nuovi mondi”

La quattordicesima edizione del festival Fotografia Europea inaugurerà a Reggio Emilia nel weekend del 12 - 14 aprile 2019, con la possibilità di visitare le mostre fino al 9 giugno. Fotografia Europea 2019, curata dal Comitato Scientifico della Fondazione Palazzo Magnani – composto da Marco Belpoliti, Vanni Codeluppi, Marina Dacci, Marzia Faietti, Walter Guadagnini, Gerhard Wolf – sotto la Direzione Artistica di Walter Guadagnini, ha come tema Legami. Intimità, relazioni, nuovi mondi.

Lo dice un comunicato stampa, che prosegue:

Abbiamo deciso di continuare la fortunata esperienza maturata negli ultimi anni e indire una Open Call aperta a fotografi e curatori europei o residenti in Europa alla ricerca di nuovi talenti e di progetti fotografici che esplorino il tema di questa edizione in modo creativo e originale.

Dal primo anno la call è cresciuta moltissimo diventando una parte significativa del festival, nonché un’occasione imperdibile per chiunque voglia mostrare il proprio talento nel campo della fotografia. I progetti selezionati hanno aperto la visione sulle tematiche dell’edizione corrente, permettendo al festival di crescere e far crescere i fotografi.

Una giuria di esperti composta da Walter Guadagnini - direttore artistico di Fotografia Europea 2019, Krzysztof Candrowicz - curatore e direttore artistico di alcuni festival europei, e da Ilaria Speri - curatrice e producer, selezionerà i progetti più interessanti, che riceveranno un compenso di 2500 € lordi per esporre le proprie opere.

Novità di quest’anno sono le menzioni speciali che la giuria potrà assegnare ai progetti che si distingueranno nei seguenti ambiti: utilizzo di tecnologie digitali; creazione di un libro fotografico; relazione con il territorio di Reggio Emilia.

Alle menzioni speciali verrà assegnato un contributo aggiuntivo di mille euro lordi.

Le domande dovranno pervenire in formato digitale entro il 3 dicembre 2018, ore 12. Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e le tempistiche sono pubblicati su: www.fotografiaeuropea.it