Una corsa per ricordare Giulia Demartis

Un'altra camminata per ricordare Giulia Demartis, la quindicenne di Corcagnano morta nel dicembre scorso travolta da un'auto su via Langhirano.

L'iniziativa dell'Avis Vigatto, che vede la partecipazione di molte altre realtà associative e non, si svolgerà il 22 aprile: il ritrovo dei partecipanti e l'iscrizione sono previsti alle 8,30 in via Mora, nella sede dell'Avis Vigatto-Corcagnano. Quindi, alle 9,30 via alla camminata-corsa (sarà possibile scegliere fra un percorso da 10 km e uno da 5 km); alle 12 pranzo, alle 13 inizio attività ludico-sportive e dalle 14 alle 15,30 l'iniziativa si concluderà con un intrattenimento musicale. Sarà un abbraccio a Giulia e a tutta la famiglia Demartis.