Se l'ex mulino diventa un gioco molto pericoloso... Foto

Un luogo abbandonato e in condizioni quanto meno dubbie. Eppure eccoli lassù, saliti a cercare cosa? Un'emozione? Un antidoto alla noia? La vittoria ad una sfida? Di sicuro - ma chissà se se ne rendono conto - hanno trovato il pericolo i ragazzi immortalati nella foto che vi mostriamo, pubblicata sulla pagina "Sei di Parma se...". Il luogo è l'ex mulino in via Martiri della Liberazione, direzione Vicofertile. Secondo i testimoni, a salire sui tetti sarebbero stati in tutto tre ragazzi e una ragazza di circa 14 anni.

E ritornano due temi: quello dell'educazione dei più giovani, anche al valore della loro stessa vita, e quello della sicurezza e della vigilanza dei luoghi abbandonati. Prima che la cronaca sia quella di una tragedia.