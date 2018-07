Un po' di scotch bianco e pensava che fosse fatta. Non ha però tenuto conto dell'occhio allenato di due agenti della Polizia municipale, che hanno notato la targa alterata con nastro adesivo: da BC era stata trasformata in BO. E la O non esiste. Il maldestro autore della falsificazione è stato denunciato, auto e targa sono state sequestrate, e sommato ad altre violazioni, l'esito è stato anche una maxi-multa per circa 2.500 euro.