Incidente intorno alle 13 a Gainago, all'altezza dell'incrocio tra via Gombia e via Gramsci. Un'auto - per cause ancora in via d'accertamento - è finita nel fossato e subito sono scattati i soccorsi. Sul posto un'ambulanza e un mezzo dei vigili del fuoco di Parma. Fortunatamente solo ferite lievi per i tre occupanti della vettura.